В Белом доме заявили о значительном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

США за последнюю неделю добились серьёзного продвижения в урегулировании конфликта на Украине и сумели организовать прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом 25 ноября заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«За последнюю неделю Соединённые Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию», — написала она на своей странице в соцсети.

При этом Ливитт подчеркнула, что в переговорном процессе остаются несколько «деликатных, но преодолимых деталей», устранение которых, по её словам, потребует дополнительных трехсторонних консультаций между представителями Москвы, Киева и Вашингтона.