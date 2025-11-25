Россия и США
25 ноября, 16:50

В Белом доме заявили о значительном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

США за последнюю неделю добились серьёзного продвижения в урегулировании конфликта на Украине и сумели организовать прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом 25 ноября заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«За последнюю неделю Соединённые Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию», — написала она на своей странице в соцсети.

При этом Ливитт подчеркнула, что в переговорном процессе остаются несколько «деликатных, но преодолимых деталей», устранение которых, по её словам, потребует дополнительных трехсторонних консультаций между представителями Москвы, Киева и Вашингтона.

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские СМИ сообщили, что в ОАЭ Вашингтон якобы намерен передать Москве текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который ранее американская делегация обсуждала с украинской стороной в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за публикациями о возможных контактах между сторонами, но отказался раскрывать какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу.

