В Белом доме заявили о значительном прогрессе в урегулировании украинского конфликта
США за последнюю неделю добились серьёзного продвижения в урегулировании конфликта на Украине и сумели организовать прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом 25 ноября заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«За последнюю неделю Соединённые Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию», — написала она на своей странице в соцсети.
При этом Ливитт подчеркнула, что в переговорном процессе остаются несколько «деликатных, но преодолимых деталей», устранение которых, по её словам, потребует дополнительных трехсторонних консультаций между представителями Москвы, Киева и Вашингтона.
Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские СМИ сообщили, что в ОАЭ Вашингтон якобы намерен передать Москве текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который ранее американская делегация обсуждала с украинской стороной в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за публикациями о возможных контактах между сторонами, но отказался раскрывать какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу.
