Британский министр захотела «усадить» Россию за стол переговоров
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Yvette Cooper
Россия должна принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине — с таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Иветт Купер, подчеркнув необходимость «справедливого и прочного мира». Её слова приводит The Independent.
«Конечно, предстоит ещё много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров. <…> Нам нужен справедливый и прочный мир для народа Украины», — подчеркнула дипломат после встречи с представителями Украины и европейских стран, посвящённой обсуждению мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Переговоры по мирному плану прошли 23 ноября в Женеве. США, Украина и европейские дипломаты обсудили американский проект из 28 пунктов. Параллельно европейские страны — Великобритания, Франция и Германия — подготовили собственный вариант документа, который базируется на предложениях Вашингтона. На встрече мирный план США скорректировали. Согласно сообщениям американских СМИ, Владимир Зеленский в рамках консультации запросил гарантии амнистии для себя и своего окружения. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что уверен в готовности России принять обновлённую версию документа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального текста доработанного плана Москва на данный момент не получала. А президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану.
