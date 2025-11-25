Британский министр захотела «усадить» Россию за стол переговоров

Россия должна принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине — с таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Иветт Купер, подчеркнув необходимость «справедливого и прочного мира». Её слова приводит The Independent.

«Конечно, предстоит ещё много работы, но главное — Россия теперь должна сесть за стол переговоров. <…> Нам нужен справедливый и прочный мир для народа Украины», — подчеркнула дипломат после встречи с представителями Украины и европейских стран, посвящённой обсуждению мирных инициатив президента США Дональда Трампа.