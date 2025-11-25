Процесс не остановить: На Украине паника из-за дедлайна США по мирному плану
Политолог Бортник: США помешали Украине сорвать реализацию мирного плана
США сорвали планы Киева по использованию разногласий в администрации американского лидера Дональда Трампа для срыва мирного плана по урегулированию на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka рассказал украинский политолог Руслан Бортник.
«Этой скоростью (требования подписания, — Прим. Life.ru.) американцы фактически лишают нас, Украину, возможности играть на внутренних противоречиях внутри американской администрации, внутри американского политикума», — сказал он.
Политолог негодует, что для Киева наступил критический момент, поскольку американцы требуют быстро подписать документ и зафиксировать эту позицию.
Напомним мирный план США по Украине скорректировали после переговоров в Женеве. Согласно сообщениям американских СМИ, Владимир Зеленский в рамках консультации запросил гарантии амнистии для себя и своего окружения. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что уверен в готовности России принять обновлённую версию документа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального текста доработанного плана Москва на данный момент не получала. А президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану.
