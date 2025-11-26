«Спартак» победил «Ак Барс» в матче КХЛ благодаря голу Морозова

В центральном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своей площадке с минимальным счётом 1:0 переиграл казанский «Ак Барс». Единственную во встрече шайбу на 48-й минуте забросил нападающий хозяев Иван Морозов, принеся своей команде важнейшие очки.

Эта победа стала для «Спартака» лишь второй в шести последних поединках, что позволило красно-белым подняться на шестую позицию в таблице Западной конференции, где у команды теперь 33 очка после 30 сыгранных матчей. Для «Ак Барса», занимающего второе место на Востоке с 40 очками в 31 игре, это поражение стало третьим в пяти турах.

В следующем матче «Спартак» 27 ноября примет на своем льду екатеринбургский «Автомобилист», тогда как «Ак Барс» на следующий день попытается реабилитироваться перед домашней публикой в матче против петербургского СКА.

В других матчах дня нижнекамский «Нефтехимик» победил омский «Авангард» со счётом 6:5, отыгравшись со счёта 2:5. Тольяттинская «Лада» переиграла «Сочи» (5:3).

Ранее СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ. Игра закончилась со счётом 4:1. Дублем в составе победителей отметился Марат Хайруллин, также шайбы забросили Рокко Гримальди и Брендан Лайпсик, оформивший гол в пустые ворота.