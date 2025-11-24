СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, прошедшем в Москве. Дублем в составе победителей отметился Марат Хайруллин, также шайбы забросили Рокко Гримальди и Брендан Лайпсик, оформивший гол в пустые ворота.

Единственную шайбу в составе ЦСКА забросил Денис Гурьянов. Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ: СКА с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, тогда как ЦСКА с 29 очками располагается на девятой позиции.

В других матчах дня московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» (4:2), одержав первую победу после отставки главного тренера Алексея Кудашова. А ярославский «Локомотив» разгромил новосибирскую «Сибирь» (4:1).

Ранее Life.ru сообщал, что российский защитник клуба НХЛ Александр Романов выбыл до конца регулярного чемпионата после грубого толчка финна Микко Рантанена. В текущем сезоне Романов провёл 15 матчей, набрав одно очко (голевая передача), нанёс 31 бросок по воротам и 31 раз заблокировал попытки соперника при среднем времени на льду 19 минут 27 секунд за игру.