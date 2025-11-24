Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 19:50

СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби в КХЛ

Обложка © Пресс-служба ХК ЦСКА Москва

Обложка © Пресс-служба ХК ЦСКА Москва

Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, прошедшем в Москве. Дублем в составе победителей отметился Марат Хайруллин, также шайбы забросили Рокко Гримальди и Брендан Лайпсик, оформивший гол в пустые ворота.

Единственную шайбу в составе ЦСКА забросил Денис Гурьянов. Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ: СКА с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, тогда как ЦСКА с 29 очками располагается на девятой позиции.

Андрей Назаров отреагировал на череду тренерских отставок в КХЛ
Андрей Назаров отреагировал на череду тренерских отставок в КХЛ

В других матчах дня московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» (4:2), одержав первую победу после отставки главного тренера Алексея Кудашова. А ярославский «Локомотив» разгромил новосибирскую «Сибирь» (4:1).

Ранее Life.ru сообщал, что российский защитник клуба НХЛ Александр Романов выбыл до конца регулярного чемпионата после грубого толчка финна Микко Рантанена. В текущем сезоне Романов провёл 15 матчей, набрав одно очко (голевая передача), нанёс 31 бросок по воротам и 31 раз заблокировал попытки соперника при среднем времени на льду 19 минут 27 секунд за игру.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ХК СКА
  • ХК ЦСКА
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar