Белорусская армия получила новые зенитные ракетные комплексы «Тор-М2»

На вооружение армии Белоруссии поступила новая партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», поставленных из России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

В официальном заявлении ведомства данное событие было охарактеризовано как яркий пример успешного военно-технического сотрудничества двух стран в рамках развития единой региональной системы противовоздушной обороны.

«Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях», — говорится в тексте.

Ранее в Белоруссии назвали сроки размещения «Орешника» на боевое дежурство. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что это произойдёт уже в декабре текущего года. Сейчас в РБ заканчивают подготовку условий для этого. Президент Александр Лукашенко отметил, что «Орешник» не будет размещён в одном месте. По его словам, комплекс будет постоянно перемещаться по стране.