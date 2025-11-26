Россия и США
26 ноября, 05:10

Министр армии США Дрисколл предупредил Украину о неизбежном поражении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Во время визита в Киев на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что украинские войска столкнулись с крайне тяжёлой оперативной обстановкой и их ожидает «неминуемое поражение». Об этом сообщает NBC News.

Дрисколл выразил уверенность, что положение Украины будет продолжать ухудшаться, и рекомендовал заключить мирное соглашение в текущий момент, пока переговорные позиции не ослабли ещё больше. Одновременно американская сторона дала понять, что не сможет сохранять прежние объёмы военной помощи, включая поставки систем ПВО и других видов вооружений.

Эти предупреждения прозвучали после представления американского мирного плана, при этом основной посыл заключался в том, что Украине необходимо принять предлагаемые условия в условиях нарастающего военного превосходства России. По информации телеканала, украинская сторона отреагировала сдержанно, но отказалась подписывать представленный план в его текущей форме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение Россией боевых действий будет считаться значительной уступкой в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, конфликт потенциально может продолжаться годами, но при этом Россия обладает большими людскими ресурсами.

