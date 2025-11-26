Начались российско-киргизские переговоры

Президенты Российской Федерации и Кыргызской Республики Владимир Путин и Садыр Жапаров приступили к двусторонним переговорам. Мероприятие проходит в зале «Чеч добот», расположенном на территории резиденции «Ынтымак ордо».

В состав российской делегации вошёл широкий круг высокопоставленных чиновников и руководителей ведомств. Среди них — вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также в переговорном процессе участвуют глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Министерства транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников и министр энергетики Сергей Цивилев. Состав делегации дополнили глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачёв, а также ряд представителей российского бизнеса.

По завершении консультаций было анонсировано, что Владимир Путин и Садыр Жапаров выступят с совместным заявлением для средств массовой информации.