Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 07:29

Начались российско-киргизские переговоры

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / POOL

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / POOL

Президенты Российской Федерации и Кыргызской Республики Владимир Путин и Садыр Жапаров приступили к двусторонним переговорам. Мероприятие проходит в зале «Чеч добот», расположенном на территории резиденции «Ынтымак ордо».

В состав российской делегации вошёл широкий круг высокопоставленных чиновников и руководителей ведомств. Среди них — вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также в переговорном процессе участвуют глава МВД Владимир Колокольцев, министр спорта Михаил Дегтярев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Министерства транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников и министр энергетики Сергей Цивилев. Состав делегации дополнили глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росатома Алексей Лихачёв, а также ряд представителей российского бизнеса.

По завершении консультаций было анонсировано, что Владимир Путин и Садыр Жапаров выступят с совместным заявлением для средств массовой информации.

Резиденция «Ынтымак Ордо» ждёт начала переговоров Путина и Жапарова — видео
Резиденция «Ынтымак Ордо» ждёт начала переговоров Путина и Жапарова — видео

Владимир Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ОДКБ в Бишкеке. В рамках церемонии приёма главам государств представили насыщенную культурную программу: им продемонстрировали традиционную киргизскую охоту с беркутами и гончими, а также выступления фольклорно-этнографического ансамбля с национальными танцами и музыкальными номерами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Киргизия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar