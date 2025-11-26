Резиденция «Ынтымак Ордо» ждёт начала переговоров Путина и Жапарова — видео

Все детали протокола выверены: от расстановки почётного караула до оформления залов для переговоров. Это событие знаменует собой новый этап в российско-киргизских отношениях, подчёркивая стратегический характер партнёрства между двумя странами. Ожидается, что в ходе визита будут подписаны ключевые документы и обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной и оборонной сферах.