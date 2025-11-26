Резиденция «Ынтымак Ордо» ждёт начала переговоров Путина и Жапарова — видео
Обложка © Telegram / Кремль.Новости
В правительственной резиденции «Ынтымак Ордо» завершены последние приготовления к торжественной церемонии официальной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина главой Киргизской Республики Садыром Жапаровым.
Резиденция «Ынтымак Ордо» ждёт начала переговоров Путина и Жапарова. Видео © Telegram / Кремль.Новости
Все детали протокола выверены: от расстановки почётного караула до оформления залов для переговоров. Это событие знаменует собой новый этап в российско-киргизских отношениях, подчёркивая стратегический характер партнёрства между двумя странами. Ожидается, что в ходе визита будут подписаны ключевые документы и обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной и оборонной сферах.
Владимир Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ОДКБ в Бишкеке. С возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» он начал свой визит в республику. Киргизский коллега Садыр Жапаров лично встретил главу РФ у трапа самолёта. В рамках церемонии приёма главам государств представили насыщенную культурную программу: им продемонстрировали традиционную киргизскую охоту с беркутами и гончими, а также выступления фольклорно-этнографического ансамбля с национальными танцами и музыкальными номерами. Вечером у Путина и Жапарова запланирован неформальный ужин.
