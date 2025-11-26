Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 07:41

Стало известно о судьбе детей из пыточной в Дедовске, которых били и пичкали кормом для собак

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Судьба воспитанников нелегального реабилитационного центра, расположенного в подмосковном Дедовске, разрешилась: все дети были возвращены своим законным представителям. Эту информацию публично подтвердила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в телеграм-канале.

Витушева сообщила, что все несовершеннолетние, изъятые из несанкционированного учреждения, были переданы родителям. Она также уточнила, что восемь подростков из этой группы были временно определены в профильные социальные учреждения, предназначенные для оказания специализированной помощи.

Избивали и давали корм для собак: Life.ru узнал о пытках детей в накрытом силовиками рехабе
Избивали и давали корм для собак: Life.ru узнал о пытках детей в накрытом силовиками рехабе

Напомним, что детей заманивали обещаниями психологической поддержки в избавлении от зависимостей, а по факту запирали, избивали и держали в страхе. Содержание в рехабе обходилось в более чем 100 тысяч рублей в месяц. Что известно о ситуации — читайте на Life.ru.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar