26 ноября, 07:53

Удары по флоту и цехам с дронами: Военные объекты ВСУ поражены под Одессой и Харьковом

По объектам ВМС Украины под Одессой и цехам сборки дронов в Харькове нанесены удары

Обложка © Life.ru

По объектам Военно-морских сил Украины в Одесской области, а также по производственным площадкам, где осуществлялась сборка беспилотников в Харькове и Харьковской области, были нанесены удары. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, атаки произошли во вторник и в среду утром. В Одесской области, как утверждается, были поражены объекты ВМС Украины и склады, где, предположительно, хранились беспилотные летательные аппараты. В Харькове и пригородах целями стали цеха по сборке БПЛА, позиции противовоздушной обороны, а также транспортные узлы на выездах из города в направлении Полтавы и Чугуева.

Одесская и Харьковская области остаются одними из ключевых направлений на карте боевых действий из-за их стратегического значения для военной и логистической инфраструктуры Украины. Одесский регион играет важную роль в обеспечении работы военно-морских сил и транспортных маршрутов на юге страны, а также используется как хаб для хранения и переброски техники и вооружений. Харьков и прилегающие районы, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения, регулярно становятся объектом сообщений о поражении военных объектов, в том числе связанных с производством и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен.

