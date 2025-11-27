Россия и США
Матвеев день — праздник 29 ноября: 5 строгих запретов, о которых должен знать каждый

Оглавление
Матвеев день, запрет 1. Нельзя носить красное
Матвеев день, запрет 2. Нельзя сидеть на столе
Матвеев день, запрет 3. Нельзя говорить через порог
Матвеев день, запрет 4. Нельзя ходить в одном носке или одном ботинке
Матвеев день, запрет 5. Нельзя носить одежду наизнанку

Матвеев день — это народное название одного из самых важных церковных праздников. Он относится к апостолу Левию Матфею. О жизни Иисуса Христа мы можем что-то узнать в том числе и по Евангелию, которое написал наш герой. Запреты на Матвеев день освещает Life.ru.

Матвеев день — это церковный праздник памяти апостола Левия Матфея. Очень важная дата для православных. Ведь в Евангелии от Матфея содержится история Иисуса Христа. Коллаж © Life.ru. Обложка © azbyka, © Shutterstock / FOTODOM / LegART

Матвеев день — так в народе назвали праздник 29 ноября. По-церковному будет немного иначе. Празднование памяти апостола и евангелиста Матфея (Левия). От простого римского мытаря до святого человека, чья память навсегда увековечена в Библии: наш герой прожил насыщенную и высокодуховную жизнь. Русский народ праздновал Матвеев день после того, как восточных славян крестил Владимир Святой. Рассказываем, какие запреты установлены на этот церковный праздник. О них не знали даже старики!

Матвеев день, запрет 1. Нельзя носить красное

На Матвеев день нельзя носить красное. Это напоминает о смерти Иисуса Христа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Fox

На Матвеев день строго запрещено носить красное. Потому что кровь — она ведь красная. А Левий Матфей видел кровь Иисуса Христа. И это нанесло ему душевную рану, ведь при нём истязали его пророка, очень важную духовную фигуру. Красная одежда на Матвеев день может навлечь на носителя беду. Любую — кражу аккаунта на «Одноклассниках», падёж скота, поломку тормозной колодки на «логане» и многие другие катастрофы 2025.

Матвеев день, запрет 2. Нельзя сидеть на столе

На Матвеев день нельзя сидеть на столе. Да и в принципе на столе лучше не сидеть. Фото © Freepik / user18526052

Это не только стола касается. Запрещалось сидеть на всех предметах, что не предназначены для этого. Да и при уровне гигиены наших предков лучше было бы не сидеть на столе вообще никогда. Стол — это для еды. Если нарушать правила гигиены столь вульгарно в настоящей крестьянской избе наших предков году в 1615-м, можно и от дизентерии умереть. Но на подоконнике тоже нельзя было сидеть, как и на полу. В Матвеев день это навлекало разные беды. Например, болезни.

Матвеев день, запрет 3. Нельзя говорить через порог

Матвеев день — праздник апостола и биографа Иисуса Христа. Нельзя говорить через порог в эту дату. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

На Матвеев день 29 ноября нельзя говорить через порог. Нужно либо выйти самому, либо пригласить гостя внутрь. Кто-то делает так каждый день даже при получении посылки от курьера, но, вообще, правило вступало в силу на Матвеев день. Логика проста: порог разделяет символические пространства «дом» и «вне дома». Если говорить через эту границу, можно серьёзно поссориться с собеседником. Нужно сначала её по-христиански перейти.

Матвеев день, запрет 4. Нельзя ходить в одном носке или одном ботинке

Нельзя ходить в одном носке, ботинке, чулке, тапке... Но это только на Матвеев день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goodluz

Скажем сразу: когда этот запрет придумывали, не было ни ботинок, ни носков, ни чулок, ни колгот. Были поршни, онучи, лапти, валенки, сапоги... Две последние опции — для очень богатых. Но с древних времён осталась примета: если ходить только в одном предмете обуви на Матвеев день — быть беде. Будь то кроссовки, кеды, криперы, берцы, челси, броги, угги, ботфорты, ботильоны, женские гладиаторы или мокасины... Самое ужасное, что может случиться от ношения одного носка или ботинка, — смерть родственника и тяжёлая болезнь. Таковы поверья на Матвеев день.

Матвеев день, запрет 5. Нельзя носить одежду наизнанку

Довольно строгий запрет на Матвеев день. Но его последствия можно аннулировать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Red Herring

Если на Матвеев день 29 ноября носить одежду наизнанку, будет плохо. Если нарушить запрет, удача вас испугается и вы испортите себе весь оставшийся год. Надетую наизнанку футболку надо снять очень быстро и затоптать. Так вы символически «притаптываете» негативную энергию, которая образовалась от ношения одежды наизнанку. С другими предметами вашего облачения точно так же надо поступать. Как будто тушите огонь. Это единственный способ спастись от наказания за невнимательность на Матвеев день.

История Левия Матвея удивительна. До знакомства с Иисусом Христом он работал мытарем. То есть сборщиком налогов. Многие тогда ненавидели и презирали как мытарей, так и блудниц. Но Иисус Христос любил их больше, чем элиту тех времён, фарисеев. Потому что люди «грязных» профессий искренне раскаивались и начинали веровать в него. Таким образом искупая свой греховный образ жизни. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» — вот что сказал Христос в присутствии своего апостола, и тот отразил это в Евангелии от Матфея. Ну и давайте вспомним, что Иисуса Христа родила Дева Мария, а ещё Life.ru выяснил, что Богородица спасла самолёт.

