Матвеев день — праздник 29 ноября: 5 строгих запретов, о которых должен знать каждый

Матвеев день — так в народе назвали праздник 29 ноября. По-церковному будет немного иначе. Празднование памяти апостола и евангелиста Матфея (Левия). От простого римского мытаря до святого человека, чья память навсегда увековечена в Библии: наш герой прожил насыщенную и высокодуховную жизнь. Русский народ праздновал Матвеев день после того, как восточных славян крестил Владимир Святой. Рассказываем, какие запреты установлены на этот церковный праздник. О них не знали даже старики!

Матвеев день, запрет 1. Нельзя носить красное

На Матвеев день нельзя носить красное. Это напоминает о смерти Иисуса Христа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria Fox

На Матвеев день строго запрещено носить красное. Потому что кровь — она ведь красная. А Левий Матфей видел кровь Иисуса Христа. И это нанесло ему душевную рану, ведь при нём истязали его пророка, очень важную духовную фигуру. Красная одежда на Матвеев день может навлечь на носителя беду. Любую — кражу аккаунта на «Одноклассниках», падёж скота, поломку тормозной колодки на «логане» и многие другие катастрофы 2025.

Матвеев день, запрет 2. Нельзя сидеть на столе

На Матвеев день нельзя сидеть на столе. Да и в принципе на столе лучше не сидеть. Фото © Freepik / user18526052

Это не только стола касается. Запрещалось сидеть на всех предметах, что не предназначены для этого. Да и при уровне гигиены наших предков лучше было бы не сидеть на столе вообще никогда. Стол — это для еды. Если нарушать правила гигиены столь вульгарно в настоящей крестьянской избе наших предков году в 1615-м, можно и от дизентерии умереть. Но на подоконнике тоже нельзя было сидеть, как и на полу. В Матвеев день это навлекало разные беды. Например, болезни.

Матвеев день, запрет 3. Нельзя говорить через порог

Матвеев день — праздник апостола и биографа Иисуса Христа. Нельзя говорить через порог в эту дату. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

На Матвеев день 29 ноября нельзя говорить через порог. Нужно либо выйти самому, либо пригласить гостя внутрь. Кто-то делает так каждый день даже при получении посылки от курьера, но, вообще, правило вступало в силу на Матвеев день. Логика проста: порог разделяет символические пространства «дом» и «вне дома». Если говорить через эту границу, можно серьёзно поссориться с собеседником. Нужно сначала её по-христиански перейти.

Матвеев день, запрет 4. Нельзя ходить в одном носке или одном ботинке

Нельзя ходить в одном носке, ботинке, чулке, тапке... Но это только на Матвеев день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goodluz

Скажем сразу: когда этот запрет придумывали, не было ни ботинок, ни носков, ни чулок, ни колгот. Были поршни, онучи, лапти, валенки, сапоги... Две последние опции — для очень богатых. Но с древних времён осталась примета: если ходить только в одном предмете обуви на Матвеев день — быть беде. Будь то кроссовки, кеды, криперы, берцы, челси, броги, угги, ботфорты, ботильоны, женские гладиаторы или мокасины... Самое ужасное, что может случиться от ношения одного носка или ботинка, — смерть родственника и тяжёлая болезнь. Таковы поверья на Матвеев день.

Матвеев день, запрет 5. Нельзя носить одежду наизнанку

Довольно строгий запрет на Матвеев день. Но его последствия можно аннулировать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Red Herring

Если на Матвеев день 29 ноября носить одежду наизнанку, будет плохо. Если нарушить запрет, удача вас испугается и вы испортите себе весь оставшийся год. Надетую наизнанку футболку надо снять очень быстро и затоптать. Так вы символически «притаптываете» негативную энергию, которая образовалась от ношения одежды наизнанку. С другими предметами вашего облачения точно так же надо поступать. Как будто тушите огонь. Это единственный способ спастись от наказания за невнимательность на Матвеев день.