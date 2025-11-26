В США указали Киеву на ограниченные возможности НАТО для помощи ВСУ
Министр армии США Дэниел Дрисколл уведомил Киев о том, что НАТО не располагает достаточными ресурсами для кардинального изменения неблагоприятной для Украины обстановки на фронте. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свой источник.
«Украина сейчас находится в невыгодном положении. США и НАТО обладают ограниченными возможностями поправить это невыгодное положение на поле боя, а нынешнее развитие событий ненадёжное», — сказал собеседник газеты, процитировав Дрисколла.
Министр армии США подчеркнул, что из-за сложившейся сложной ситуации Киев, вероятно, будет вынужден пойти на значительные компромиссы.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным. В переговорный процесс, по словам главы белого дома, вовлечён и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также отметил, что надеется на скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
