В США указали Киеву на ограниченные возможности НАТО для помощи ВСУ

Министр армии США Дэниел Дрисколл уведомил Киев о том, что НАТО не располагает достаточными ресурсами для кардинального изменения неблагоприятной для Украины обстановки на фронте. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свой источник.

«Украина сейчас находится в невыгодном положении. США и НАТО обладают ограниченными возможностями поправить это невыгодное положение на поле боя, а нынешнее развитие событий ненадёжное», — сказал собеседник газеты, процитировав Дрисколла.

Министр армии США подчеркнул, что из-за сложившейся сложной ситуации Киев, вероятно, будет вынужден пойти на значительные компромиссы.