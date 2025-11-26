Ушаков рассказал о периодических встречах между спецслужбами России и Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о периодических контактах между представителями спецслужб РФ и Украины, которые проходят на территории Объединённых Арабских Эмиратов. По его словам, встречи носят рабочий характер и посвящены обсуждению чувствительных тем, в том числе вопросам обмена военнопленными.

Об этом Ушаков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Бишкеке, отметив, что именно в ОАЭ сейчас сосредоточено большое число деловых и политических контактов. Он уточнил, что представители российских спецслужб ведут там «серьёзную работу» и поддерживают коммуникацию с украинской стороной по ряду сложных направлений.

Ушаков подчеркнул, что подобные встречи проходят не на постоянной основе, а по мере необходимости, и затрагивают исключительно деликатные вопросы, требующие прямого взаимодействия сторон.

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские журналисты утверждали, что там Вашингтон передаст Москве текст мирного плана по Украине, который в Женеве делегация из США обсуждала с киевскими представителями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживает сообщения СМИ о возможных контактах представителей, однако отказался предоставить новые данные по этому направлению.