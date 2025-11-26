Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 09:34

Суд оставил в силе арест заочно обвиняемого в убийстве Сергея Политика

Обложка © Kinopoisk

Обложка © Kinopoisk

Мосгорсуд не стал менять решение о заочном аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве режиссёра и оператора Сергея Политика. Прокуратура настаивала: мера пресечения выбрана верно — и суд согласился. Апелляцию защиты отклонили.

По данным следствия, вечером 18 октября у подъезда дома на улице Сталеваров между незнакомыми ранее мужчинами вспыхнул бытовой конфликт. Обвиняемый ударил Политика ножом в грудь и убежал. Режиссёра доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемый скрылся сразу после нападения. Его объявили в розыск, ему заочно предъявлено обвинение по статье «убийство».

Опубликованы кадры потассовки, в которой погиб оператор Сергей Политик
Опубликованы кадры потассовки, в которой погиб оператор Сергей Политик

Напомним, ранее сообщалось о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Убийство оператора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar