Суд оставил в силе арест заочно обвиняемого в убийстве Сергея Политика

Мосгорсуд не стал менять решение о заочном аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве режиссёра и оператора Сергея Политика. Прокуратура настаивала: мера пресечения выбрана верно — и суд согласился. Апелляцию защиты отклонили.

По данным следствия, вечером 18 октября у подъезда дома на улице Сталеваров между незнакомыми ранее мужчинами вспыхнул бытовой конфликт. Обвиняемый ударил Политика ножом в грудь и убежал. Режиссёра доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемый скрылся сразу после нападения. Его объявили в розыск, ему заочно предъявлено обвинение по статье «убийство».

Напомним, ранее сообщалось о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Убийство оператора молодёжного сериала «Закрытая школа» произошло 18 октября. Известно, что Политика зарезал закладчик.