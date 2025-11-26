Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 ноября, 09:44

Генерал раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны для атаки на Чувашию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ), атаковавшие Чувашию, могли стартовать не с территории Украины, а с участков России в радиусе 50–200 км от целей. Такое мнение выразил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, такую операцию могли осуществить граждане РФ, завербованные с обещанием денежного вознаграждения.

«Беспилотники, конечно, прилетели в Чувашию не с территории Украины. Это всё сформировано у нас под носом. Максимум 200 км, а в среднем — 50–100 км от целей, по которым ВСУ наносят удары», — указал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Попов назвал таких людей «подлыми душами», которые не разделяют понимания спецоперации как борьбы с противником и поддерживают Киев враждебными действиями. Он отметил, что для них не важны Родина и национальная гордость, а только личные выгоды.

Аэропорты Калуги, Тамбова и Чебоксар возобновили работу
Аэропорты Калуги, Тамбова и Чебоксар возобновили работу

Ранее Life.ru писал, что власти Чувашии начали эвакуацию жителей после атаки украинских дронов. В результате действий ВСУ пострадали два жителя и два дома. Пациентам оказывается медицинская помощь в полном объёме, заявил глава региона Олег Николаев.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
