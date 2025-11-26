В утечке переговоров Уиткоффа с Ушаковым увидели удар не по России, а по Трампу

Агентство национальной безопасности США давно практикует прослушку разговоров с партнёрами, но в российской дипломатии такого не принято. Так в беседе с Life.ru член Российского совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов прокомментировал ситуацию с утечкой в СМИ переговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя лидера США Стивена Уиткоффа.

«Киев, допустим, с его европейскими партнёрами тоже прослушиваются. Также Соединённые Штаты Америки очень серьёзно прослушивали любые разговоры госпожи Меркель. Я думаю, они продолжают в том же духе, Агентство национальной безопасности США этим занимается очень активно, и они пытаются прослушивать разговоры с Россией тоже. Это я вам говорю как человек, который восемь лет возглавлял Комиссию по защите государственного суверенитета. Другое дело, что спецслужбы и аффилированные с ними лица сливают только то, что им необходимо, а не всё подряд», — отметил эксперт.

Однако он добавил, что Россия таким не занимается: «Мы блюдём принципы, на которых строится наша дипломатия в течение многих лет».

По словам Климова, нынешняя утечка, скорее всего, направлена не против России, а против Дональда Трампа, потому что это даёт возможность его критикам на основании подобных сливов лишний раз «трепать его фамилию в негативном свете».

«После слива каждый раз антитрамповские силы поднимаются и начинают его долбить. Причём как через англоязычную печать, так и в целом в мире. И этим затем пользуются критики Трампа внутри Конгресса, начинают ему звонить, действовать ему на нервы, заставлять его делать то, что он, в общем-то, не хочет. Вот для чего это делается на самом деле», — добавил эксперт.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские источники, обнародовало информацию о получении фрагмента перехваченной аудиозаписи закрытого диалога. В центре внимания оказались фигуры высокого ранга: спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Российская сторона заявила о непричастности к сливу.