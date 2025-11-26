Песков объяснил «чуть-чуть севший» голос Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заметное во время выступления российского лидера Владимира Путина в Бишкеке небольшое осипание его голоса, назвав это явление вполне обычным и естественным. По его словам, подобное случается время от времени и не представляет ничего необычного.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.