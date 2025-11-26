Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа «папочкой»
Обложка © ТАСС / АР
Генсеку НАТО Марку Рютте пришлось оправдываться за то, что он назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Глава альянса заявил, что у него просто такой стиль, и он даже не мог представить, к каким последствиям такие высказывания приведут.
«Иногда возникают просто языковые несоответствия. В тот момент я не понимал, к каким последствиям это приведёт. Но что ж, я могу с этим смириться. Думаю, это дело вкуса, выбирать такие слова или нет. Это мой стиль, нравится это людям или нет», — сказал Рютте в интервью RND.
При этом Рютте снова похвалил Трампа, заявив, что ему нравится преданность президента США своему делу, а также его лидерские качества.
Напомним, что Марко Рютте, комментируя заявление Трампа, заявил, что «папочке иногда приходится использовать крепкие выражения». Также генсек НАТО положительно отозвался о политике президента США, отметив, что она заслуживает высокой оценки. Экономист Филип Пилкингтон, услышав заявление о «папочке», пошутил о квартале красных фонарей в Амстердаме.
