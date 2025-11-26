Россия и США
26 ноября, 10:19

Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа «папочкой»

Генсеку НАТО Марку Рютте пришлось оправдываться за то, что он назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Глава альянса заявил, что у него просто такой стиль, и он даже не мог представить, к каким последствиям такие высказывания приведут.

«Иногда возникают просто языковые несоответствия. В тот момент я не понимал, к каким последствиям это приведёт. Но что ж, я могу с этим смириться. Думаю, это дело вкуса, выбирать такие слова или нет. Это мой стиль, нравится это людям или нет», — сказал Рютте в интервью RND.

При этом Рютте снова похвалил Трампа, заявив, что ему нравится преданность президента США своему делу, а также его лидерские качества.

Трамп пообещал отшлёпать генсека НАТО, назвавшего его «папочкой»

Напомним, что Марко Рютте, комментируя заявление Трампа, заявил, что «папочке иногда приходится использовать крепкие выражения». Также генсек НАТО положительно отозвался о политике президента США, отметив, что она заслуживает высокой оценки. Экономист Филип Пилкингтон, услышав заявление о «папочке», пошутил о квартале красных фонарей в Амстердаме.

