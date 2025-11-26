Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 10:40

Прокуратура обвинила Тимура Иванова в злоупотреблении полномочиями

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обвиняется в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам государства и в коррупционных связях для личного обогащения и выгоды своих родственников. Об этом заявила представитель Генпрокуратуры РФ в ходе судебного заседания по иску о возвращении имущества Иванова в доход государства.

«Министр обороны Иванов решил использовать свои полномочия вопреки интересам страны и общества. В заявленных декларациях Иванов и супруга представляли недостоверные сведения», — передаёт слова представителя корреспондент Life.ru.

Бывшая жена Тимура Иванова могла сбежать из России с миллиардами
Бывшая жена Тимура Иванова могла сбежать из России с миллиардами

Напомним, что экс-замминистр обороны Иванова официально признали банкротом. Решение объявили в зале Арбитражного суда Москвы. Иванов задолжал банку более 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, а остальное — проценты. Позже стало известно, что он передаст государству усадьбу за 800 миллионов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar