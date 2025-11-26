Прокуратура обвинила Тимура Иванова в злоупотреблении полномочиями

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обвиняется в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам государства и в коррупционных связях для личного обогащения и выгоды своих родственников. Об этом заявила представитель Генпрокуратуры РФ в ходе судебного заседания по иску о возвращении имущества Иванова в доход государства.