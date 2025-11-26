Минимум 20 квартир повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ
Обложка © Telegram/ Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
В Новороссийске после атаки ВСУ зафиксированы значительные повреждения. По данным мэра города Андрея Кравченко, пострадали минимум 20 квартир в многоэтажках, 15 частных домов, спортивная школа и городская больница. Кадры разрушений опубликовал в своём телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото © Telegram/ Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
Рабочие группы продолжают осмотр разрушенных объектов, в том числе оконных конструкций в домах Центрального и Восточного районов. Кроме того, повреждения зафиксированы в селе Гайдук и Южном районе, где осмотрены частные дома и квартиры. Местные власти уже договорились с управляющими компаниями о помощи в замене окон для пострадавших.
Напомним, что атака ВСУ на Новороссийск произошла в ночь на 25 ноября. В результате ударов пострадало четыре человека, они получили ранения. После прилёта дрона на место происшествия моментально приехали экстренные службы. Мэр города опубликовал кадры значительных разрушений в жилых кварталах после масштабной атаки БПЛА ВСУ.
