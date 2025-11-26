Минимум 20 квартир повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ

В Новороссийске после атаки ВСУ зафиксированы значительные повреждения. По данным мэра города Андрея Кравченко, пострадали минимум 20 квартир в многоэтажках, 15 частных домов, спортивная школа и городская больница. Кадры разрушений опубликовал в своём телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Рабочие группы продолжают осмотр разрушенных объектов, в том числе оконных конструкций в домах Центрального и Восточного районов. Кроме того, повреждения зафиксированы в селе Гайдук и Южном районе, где осмотрены частные дома и квартиры. Местные власти уже договорились с управляющими компаниями о помощи в замене окон для пострадавших.