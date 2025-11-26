Ссоры – безысходность – аффект – паника: Психолог описала состояние 13-летней девочки, которая убила мать в Петербурге

Убийство матери дочерью-школьницей в Петербурге — трагедия, которая почти никогда не возникает из-за одного запрета. Об этом в беседе с Life.ru заявила детский психолог Дарья Дугенцова. По её словам, в 13 лет подросток плохо контролирует импульсы, и сильные эмоции могут полностью выключать способность думать о последствиях.

«Скорее всего, конфликт между матерью и девочкой был хроническим и накапливался долго. Постоянные ссоры, жёсткий контроль и отсутствие доверительного диалога создают у подростка ощущение безвыходности. В таких условиях агрессия растёт быстрее, чем ребёнок способен её сдерживать», — отмечает эксперт.

Дугенцова предположила, что у девочки могли быть внутренние трудности, о которых она никому не говорила: например, тревога, чувство одиночества или накопленная обида. В момент конфликта девочка, вероятно, действовала импульсивно и в сильном аффекте, а попытка скрыть преступление может свидетельствовать о шоке и панике, а не о продуманности, говорит психолог.

«Подростки в таких ситуациях часто совершают хаотичные действия, пытаясь вернуть контроль над ситуацией. Могу только предположить, что причиной произошедшего стало сочетание эмоциональной незрелости, семейного напряжения и отсутствия навыков мирного решения конфликтов. Возможно, мать воспитывала девочку одна и не успевала уделить ей должного внимания, а родной отец не интересовался жизнью», — добавила она.

Также, по словам эксперта, нельзя исключать психиатрические отклонения — для выяснения этого нужно провести психиатрическую экспертизу.