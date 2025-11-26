Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года

Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц.

Напомним, с 2025 года МРОТ был установлен на уровне 22 440 рублей. Одобренный закон увеличивает федеральный размер минимальной оплаты труда сразу на 20,7% по отношению к текущему году. Ответы на главные вопросы о МРОТ и его повышении — читайте на Life.ru.