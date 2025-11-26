Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 12:33

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц.

Нынешнее повышение затронет интересы миллионов россиян, обеспечив рост зарплат примерно для 4,6 млн работников по всей стране.

Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить
Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить

Напомним, с 2025 года МРОТ был установлен на уровне 22 440 рублей. Одобренный закон увеличивает федеральный размер минимальной оплаты труда сразу на 20,7% по отношению к текущему году. Ответы на главные вопросы о МРОТ и его повышении — читайте на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar