Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прямо заявила, что США не могут бесконечно снабжать Украину оружием. Политолог Юрий Самонкин считает, что глава Белого дома Дональд Трамп устал от «бездонной бочки» под названием Украина, особенно на фоне громких коррупционных скандалов. По его словам, Вашингтон осознаёт, что Киев проигрывает конфликт, и теперь ищет выгодную сделку, а не хочет вкладываться в мифические угрозы.

«Вот так и расходуется западная военная помощь и деньги налогоплательщиков. Трамп как предприниматель прекрасно понимает, что пора выходить из этой ситуации. И начинает искать выгодную сделку. Ведь он бизнесмен, которому интереснее продавать оружие НАТО, нежели поставлять вооружение для мифических угроз против России и Китая», — отметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт отмечает, что без западной военной помощи Украину ждёт печальный конец. Именно поэтому на Западе начинают активно обсуждать различные мирные инициативы, но у Трампа на этот счёт есть собственный план.

Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Новая стратегия, представленная американской стороной, позиционируется как сбалансированный подход, призванный обеспечить равные гарантии безопасности для всех участников процесса. Ключевым элементом данного предложения является снятие действующих санкционных ограничений в отношении России. Позднее Трамп заявил о сокращении числа пунктов плана. Теперь их — 22.