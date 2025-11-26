Генерал рассказал, когда ВСУ прекратят атаки на мирных жителей России

Генерал-майор Владимир Попов заявил, что Вооружённые силы Украины не прекратят атаки на гражданские объекты России. По его мнению, это будет продолжаться до тех пор, пока Незалежную не принудят к реальным переговорам или не будут достигнуты цели СВО.

Военный эксперт пояснил, что эти удары преследуют чёткие цели — создать нервозную обстановку среди граждан и посеять недоверие к правительству. В ответ на это, как подчеркнул Попов, российская сторона должна парализовать энергосистему Украины, особенно предприятия ВПК.

«ВСУ будут продолжать атаковать мирных жителей РФ, пока мы их не принудим сесть за стол переговоров, или не добьёмся целей СВО. Наш верховный главнокомандующий говорил, что надо сделать всё, чтобы у них не было ни сил, ни средств, ни желания вредить русскому народу», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Ранее Life.ru писал, что власти Чувашии начали эвакуацию жителей после атаки украинских дронов. В результате действий ВСУ пострадали два жителя и два дома. Пациентам оказывается медицинская помощь в полном объёме, заявил глава региона Олег Николаев.