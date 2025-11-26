Отец Тимура Иванова попросил суд не отбирать подаренные сыном мотоциклы и авто

По версии защиты, один из мотоциклов, Triumph, фигурирующий в иске, сын подарил отцу ещё до своего назначения на пост в Минобороны, что исключает применение к данной сделке антикоррупционного законодательства. Второй мотоцикл, Augusta Brutale, по словам адвоката, был получен Вадимом Ивановым на законных основаниях. Что касается автомобиля Escalade, то, как настаивает защита, он был приобретён самим отцом экс-чиновника, удостоенным государственной премии, на его личные сбережения и для персонального использования, а потому не связан с обвинениями в коррупции.