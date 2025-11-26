Отец Тимура Иванова попросил суд не отбирать подаренные сыном мотоциклы и авто
Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Защита отца бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова выражает несогласие с иском Генпрокуратуры об изъятии у родителя чиновника автомобиля и двух мотоциклов по делу сына. Адвокат Денис Балуев, представляющий интересы семьи, огласил данную позицию в ходе заседания в Пресненском суде столицы.
По версии защиты, один из мотоциклов, Triumph, фигурирующий в иске, сын подарил отцу ещё до своего назначения на пост в Минобороны, что исключает применение к данной сделке антикоррупционного законодательства. Второй мотоцикл, Augusta Brutale, по словам адвоката, был получен Вадимом Ивановым на законных основаниях. Что касается автомобиля Escalade, то, как настаивает защита, он был приобретён самим отцом экс-чиновника, удостоенным государственной премии, на его личные сбережения и для персонального использования, а потому не связан с обвинениями в коррупции.
Балуев также подчеркнул, что его подзащитный всегда был финансово и социально самостоятелен по отношению к своему сыну и никогда от него не зависел.
Ранее сообщалось, что Тимура Иванова официально признали банкротом. Решение объявили в зале Арбитражного суда Москвы. Иванов задолжал банку более 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, а остальное — проценты. Позже стало известно, что он передаст государству усадьбу за 800 миллионов.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.