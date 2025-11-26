Украинские военные занервничали после того, как Владимир Зеленский открыл выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет. Немецкий Tagesspiegel передаёт слова бойца ВСУ, который признался, что на передовой не хватает людей, а те, кто находятся на фронте просто выгорают и физически, и морально.

Он рассказал, что объяснить такое решение главаря киевского режима невозможно даже внутри армии. По словам военного, ротации нет, отдых – роскошь, а реальный шанс уйти появляется только в случае ранения или гибели. На фоне этого выезд молодёжи воспринимается как удар по тем, кто остаётся в окопах.

После разрешения на выезд тысячи молодых украинцев сразу же собрались и уехали. Страна пустеет: ООН оценивает общий отток почти в 6,7 миллиона человек, и в некоторых областях остались в основном пожилые.

Напомним, в конце августа этого года Правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Запрет остаётся в силе для лиц, занимающих определённые должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Ранее Life.ru писал, что под Сумами ВСУ срочно усиливают штурмовые бригады украинцами, которых польские власти депортировали обратно. Людей забирают прямо на границе, везут в учебку под Луцк и быстро отправляют под Садки.