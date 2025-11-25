ВСУ пополняют штурмовые бригады под Сумами депортированными из Польши украинцами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint
На Сумском направлении началось доукомплектование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ украинцами, которых депортировали из Польши. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».
«80-ю одшбр начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины», — рассказали «Бесстрашные», отметив, что бывших беженцев прямо из пропускного пункта отправляются в учебный центр под Луцком, после чего перебрасываются на передовые позиции в районе Садков.
Кстати, из США летом собрались выгнать 120 тысяч украинских беженцев. Это довольно цинично, но советник Владимира Зеленского недавно пообещал «найти хорошее применение» всем изгнанным с территории Штатов. Как вы можете догадаться, теперь их передают в ТЦК сразу по возвращении.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.