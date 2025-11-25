На Сумском направлении началось доукомплектование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ украинцами, которых депортировали из Польши. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«80-ю одшбр начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины», — рассказали «‎Бесстрашные», отметив, что бывших беженцев прямо из пропускного пункта отправляются в учебный центр под Луцком, после чего перебрасываются на передовые позиции в районе Садков.