Беспрецедентное решение: Трамп задумал заменить ЮАР на Польшу на саммите G20

Администрация американского президента Дональда Трампа не намерена направлять приглашение Южно-Африканской Республике для участия в мероприятиях G20, которые состоятся в следующем году в США. Такой информацией делится телеканал CNN, ссылаясь на осведомлённый источник.

Как сообщает телеканал, исключение ЮАР из состава участников встречи крупнейших экономик мира станет беспрецедентным решением. Это будет первый случай за всю более чем двадцатилетнюю историю G20, когда одну из стран-участниц полностью отстранят от форума. В материале отмечается, что ранее США уже отказались от участия в саммите «двадцатки» в ЮАР в 2025 году. Это решение было принято на фоне выдвинутых против южноафриканских властей обвинений в «геноциде белого населения».

Сообщается, что вместо ЮАР вашингтонская администрация планирует пригласить Польшу для участия в саммите на высшем уровне. По данным телеканала, польский президент поддерживает дружеские отношения с Трампом и активно стремится к получению страной членства в G20. Напомним, что после сентябрьской встречи с американским лидером президент Польши Кароль Навроцкий уже заявлял о получении приглашения на саммит 2026 года, который пройдёт в декабре на курорте Doral во Флориде, принадлежащем Трампу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «Большая двадцатка» остаётся важной площадкой для всех стран-участниц. Значимость формата не снижается, несмотря на меняющуюся международную обстановку. При этом саммит должен оставаться платформой для обсуждения экономических вопросов, а не политических разногласий.