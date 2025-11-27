Суд в США закрыл последнее уголовное дело против Трампа

В Соединённых Штатах закрыли последнее уголовное судебное разбирательство в отношении президента Дональда Трампа. Суд в штате Джорджия официально прекратил производство по делу, связанному с попытками команды политика оспорить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.

Судебная инстанция утвердила ходатайство прокуратуры о снятии всех ранее предъявленных обвинений с экс-президента. В тексте постановления указано, что в настоящее время дело считается закрытым в полном объёме. Таким образом, в настоящее время в США против американского лидера не ведётся ни одного уголовного процесса.

Всего за время президентства Джо Байдена против Дональда Трампа было инициировано четыре уголовных дела. Нынешнее решение суда в Джорджии ставит точку в последнем из них.

Дональд Трамп публично приветствовал отмену судебного преследования. На своей странице в социальной сети Truth Social он заявил, что данное расследование изначально не следовало начинать.

«Закон и справедливость восторжествовали в великом штате Джорджия, поскольку коррумпированная охота на ведьм, организованная (прокурором — прим. Life.ru) Фани Уиллис против меня и других великих американских патриотов, была полностью прекращена… Это дело вообще не следовало возбуждать», — написал республиканец.

Ранее Дональд Трамп констатировал невозможность своего выдвижения на третий президентский срок в связи с конституционными ограничениями. При этом американский лидер подчеркнул, что обладает беспрецедентно высоким уровнем народной поддержки по сравнению со своими предшественниками.