Скандальные связи президента США Дональда Трампа с покойным миллионером Джеффри Эпштейном могут привести к досрочной отставке американского лидера. Такое предположение высказало издание «Взгляд», анализируя развитие политического кризиса вокруг Белого дома.

«В числе дружков Эпштейна был и сам Трамп. Они поздравляли друг друга с праздниками, ходили друг к другу на вечеринки, а на совместных фотографиях выглядят весьма довольными друг другом», — говорится в сообщении.

Напряжённость вокруг этой темы достигла пика, когда президент грубо прервал журналистку, задавшую ему вопрос об Эпштейне, потребовав её замолчать. В его хамстве углядели отчаяние и боль в связи с ситуацией. Более того, политические последствия уже отразились на рейтинге Трампа, который опустился до 38%, сравнявшись с показателями бывшего американского лидера Джо Байдена.

Первоначально администрация президента категорически отрицала существование какого-либо «списка Эпштейна», но затем сам Трамп неожиданно изменил позицию и поддержал рассекречивание документов. Демократическая партия немедленно заявила, что опубликованная версия материалов является неполной и утаивает важные свидетельства. Особую остроту скандалу придаёт международный аспект, поскольку согласно ряду предположений, спецслужбы ЦРУ и Моссад могли использовать нелегальный секс-бизнес Эпштейна для вербовки агентов и шантажа влиятельных лиц.

Параллельно раскрываются и другие детали дела Эпштейна: британский король Карл III лишил своего брата принца Эндрю всех титулов, а бывший министр финансов Ларри Саммерс был исключён из совета директоров OpenAI. Конгрессмен от Кентукки Томас Мэсси публично заявил, что полная публикация документов может скомпрометировать не только доноров Трампа, но и раскрыть оперативные схемы разведывательных ведомств. Например, США и Израиля, которые имели связи с Эпштейном.

Ранее сообщалось, что в переписке финансиста Джеффри Эпштейна с его братом Марком обсуждался вопрос о наличии у российского лидера Владимира Путина компрометирующих материалов на президента США Дональда Трампа. В марте 2018 года Марк Эпштейн в ходе переписки не только упомянул о предполагаемом контакте Трампа с человеком по прозвищу Бубба, но и попросил выяснить у советника Белого дома Стива Бэннона, располагает ли Владимир Путин соответствующими видеодоказательствами.