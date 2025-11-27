Украинец готовил взрыв у памятника в честь флота России в Севастополе

Задержанный, 57-летний выходец из Винницкой области УССР, нацеливался на подрыв территории возле Памятного знака 300-летия Российского флота. Как выяснилось, его мотивом было желание вызвать панику среди населения. В ФСБ проинформировали, что злоумышленник детально изучил технологию создания взрывчатки, добыл необходимые материалы и собрал осколочно-фугасное СВУ с функцией дистанционного управления, используя самодельный заряд на основе смесевого ВВ.

Ранее УФСБ по Краснодарскому краю опубликовала видео момента задержания мужчины, который собирался устроить теракт на железнодорожных путях. В управлении пояснили, что мужчину завербовали сотрудники украинской спецслужбы для диверсии. Он должен был подорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить военные перевозки в зону проведения СВО. Напомним, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту. Действия задержанного в Краснодарском крае также квалифицированы как незаконное приобретение взрывного устройства с использованием Сети интернет.