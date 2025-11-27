Россия и США
27 ноября, 07:42

Следующий саммит ОДКБ пройдёт в Москве 11 ноября 2026 года

Обложка © Life.ru

Стало известно, что Россия примет на себя председательство в проведении следующего саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, подтвердил, что встреча глав государств намечена на 11 ноября 2026 года и состоится в Москве.

Глава государства выразил надежду приветствовать коллег в российской столице в указанный день.

В Киргизии проходит заседание саммита ОДКБ в узком составе

Совет коллективной безопасности ОДКБ (СКБ ОДКБ) — это высший орган Организации Договора о коллективной безопасности. В него входят главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (на данный момент это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). Совет принимает окончательные решения по всем основополагающим вопросам деятельности ОДКБ. В эти дни саммит проходит в Бишкеке.

