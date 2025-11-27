Путин прислал венок на церемонию прощания с Никитой Симоняном на стадионе «Спартака»

На поле установлено множество траурных венков. Один из них — от президента России Владимира Путина. Также цветы прислали Международная федерация футбола (FIFA), Российский футбольный союз, и многие другие организации, уточняет телеканал «Звезда» .

Напомним, Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. За три дня до этого его состояние резко ухудшилось — легендарного футболиста госпитализировали, но спасти не удалось. Симонян останется в истории как одна из ключевых фигур отечественного футбола: олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», а позже — тренер, функционер и первый президент Российского футбольного союза. В 2004 году УЕФА включил его в символическую сборную лучших европейских игроков XX века. Life.ru публиковал материал о жизни, карьере и достижениях легенды советского и российского футбола.