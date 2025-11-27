Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 07:53

Путин прислал венок на церемонию прощания с Никитой Симоняном на стадионе «Спартака»

Никита Симонян. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Никита Симонян. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

На домашнем стадионе «Спартака» завершились приготовления к прощальной церемонии с Никитой Симоняном — знаменитым нападающим и лучшим бомбардиром в истории «красно-белых».

Прощание с Никитой Симоняном. Видео © Телеканал «Звезда»

На поле установлено множество траурных венков. Один из них — от президента России Владимира Путина. Также цветы прислали Международная федерация футбола (FIFA), Российский футбольный союз, и многие другие организации, уточняет телеканал «Звезда».

Напомним, Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. За три дня до этого его состояние резко ухудшилось — легендарного футболиста госпитализировали, но спасти не удалось. Симонян останется в истории как одна из ключевых фигур отечественного футбола: олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», а позже — тренер, функционер и первый президент Российского футбольного союза. В 2004 году УЕФА включил его в символическую сборную лучших европейских игроков XX века. Life.ru публиковал материал о жизни, карьере и достижениях легенды советского и российского футбола.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью легенды футбола Никиты Симоняна
Путин выразил соболезнования в связи со смертью легенды футбола Никиты Симоняна

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Никита Симонян
  • ФК Спартак
  • Путин
  • Утраты
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar