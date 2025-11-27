Путин и Рахмон провели переговоры на полях ОДКБ
На полях саммита ОДКБ Владимир Путин провёл отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер отметил позитивную динамику отношений между странами и тесное взаимодействие по вопросам безопасности.
«Хочу ещё раз поблагодарить вас за радушный приём в Таджикистане. Всё движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям, товарооборот подрастает», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что Москва и Душанбе находятся в постоянном контакте по вопросам региональной безопасности:
Видео © Пресс-служба Кремля
«Мы хорошо понимаем, что происходит на ваших границах. Наши спецслужбы и силовые ведомства активно взаимодействуют», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что встреча на саммите была логичной и своевременной.
«Было бы грех не воспользоваться возможностью встретиться и переговорить с глазу на глаз», — резюмировал он.
Россия и Таджикистан поддерживают стратегическое партнёрство, которое опирается на тесные экономические связи, трудовую миграцию и совместные проекты в сфере безопасности. На территории республики размещена 201-я российская военная база — ключевой элемент региональной стабильности.
Обе страны регулярно координируют действия в рамках ОДКБ, уделяя особое внимание ситуации на таджикско-афганской границе и угрозам со стороны радикальных группировок. Москва остаётся главным торговым партнёром Душанбе, а объём товарооборота ежегодно растёт.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Пресс-служба Кремля