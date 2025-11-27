Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 10:14

Путин и Рахмон провели переговоры на полях ОДКБ

На полях саммита ОДКБ Владимир Путин провёл отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер отметил позитивную динамику отношений между странами и тесное взаимодействие по вопросам безопасности.

«Хочу ещё раз поблагодарить вас за радушный приём в Таджикистане. Всё движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям, товарооборот подрастает», — заявил Путин.

Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом
Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом

Он подчеркнул, что Москва и Душанбе находятся в постоянном контакте по вопросам региональной безопасности:

Видео © Пресс-служба Кремля

«Мы хорошо понимаем, что происходит на ваших границах. Наши спецслужбы и силовые ведомства активно взаимодействуют», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что встреча на саммите была логичной и своевременной.

«Было бы грех не воспользоваться возможностью встретиться и переговорить с глазу на глаз», — резюмировал он.

Роскошную резиденцию Путина в Таджикистане украсили горами фруктов
Роскошную резиденцию Путина в Таджикистане украсили горами фруктов

Россия и Таджикистан поддерживают стратегическое партнёрство, которое опирается на тесные экономические связи, трудовую миграцию и совместные проекты в сфере безопасности. На территории республики размещена 201-я российская военная база — ключевой элемент региональной стабильности.

Обе страны регулярно координируют действия в рамках ОДКБ, уделяя особое внимание ситуации на таджикско-афганской границе и угрозам со стороны радикальных группировок. Москва остаётся главным торговым партнёром Душанбе, а объём товарооборота ежегодно растёт.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Евросоюз обвинил Таджикистан в игнорировании ордера МУС на «арест» Путина
Евросоюз обвинил Таджикистан в игнорировании ордера МУС на «арест» Путина
BannerImage

Обложка © Пресс-служба Кремля

Марина Фещенко
  • Новости
  • Таджикистан
  • Эмомали Рахмон
  • Путин
  • одкб
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar