Путин и Рахмон провели переговоры на полях ОДКБ

На полях саммита ОДКБ Владимир Путин провёл отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер отметил позитивную динамику отношений между странами и тесное взаимодействие по вопросам безопасности.

«Хочу ещё раз поблагодарить вас за радушный приём в Таджикистане. Всё движется, правительства работают по всем приоритетным направлениям, товарооборот подрастает», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Москва и Душанбе находятся в постоянном контакте по вопросам региональной безопасности:

Видео © Пресс-служба Кремля

«Мы хорошо понимаем, что происходит на ваших границах. Наши спецслужбы и силовые ведомства активно взаимодействуют», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что встреча на саммите была логичной и своевременной.

«Было бы грех не воспользоваться возможностью встретиться и переговорить с глазу на глаз», — резюмировал он.

Россия и Таджикистан поддерживают стратегическое партнёрство, которое опирается на тесные экономические связи, трудовую миграцию и совместные проекты в сфере безопасности. На территории республики размещена 201-я российская военная база — ключевой элемент региональной стабильности.

Обе страны регулярно координируют действия в рамках ОДКБ, уделяя особое внимание ситуации на таджикско-афганской границе и угрозам со стороны радикальных группировок. Москва остаётся главным торговым партнёром Душанбе, а объём товарооборота ежегодно растёт.