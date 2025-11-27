В российской многоэтажке нашли пачку денег с жуткой запиской: «Если ты это читаешь, значит, ты умер»

В Новосибирске жители дома на улице Большевистской обнаружили в подъезде свёрток денег с пугающей запиской. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пачку купюр, свернутых и оставленных возле лифта, заметили утром. На фото, опубликованном изданием, видно, что верхняя купюра — номиналом 100 рублей. К свёртку была прикреплена записка со словами: «Если ты это читаешь, значит, ты умер».

Испуганные жильцы сразу вызвали охрану. Специалисты проверили находку — взрывчатки внутри не обнаружили. Однако издание не исключает, что деньги могли быть пропитаны неизвестным химическим веществом.

Случай вызвал дополнительный резонанс на фоне недавней трагедии в подмосковном Красногорске. Там 9-летний мальчик подорвался на замаскированной под деньги мине: он поднял лежавшую на земле купюру, после чего прогремел взрыв. Ребёнок получил тяжёлые травмы, врачам пришлось ампутировать несколько пальцев.