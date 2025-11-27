Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 12:56

В российской многоэтажке нашли пачку денег с жуткой запиской: «Если ты это читаешь, значит, ты умер»

В Новосибирске жильцы многоэтажки нашли пачку денег с пугающей запиской

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новосибирске жители дома на улице Большевистской обнаружили в подъезде свёрток денег с пугающей запиской. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пачку купюр, свернутых и оставленных возле лифта, заметили утром. На фото, опубликованном изданием, видно, что верхняя купюра — номиналом 100 рублей. К свёртку была прикреплена записка со словами: «Если ты это читаешь, значит, ты умер».

Испуганные жильцы сразу вызвали охрану. Специалисты проверили находку — взрывчатки внутри не обнаружили. Однако издание не исключает, что деньги могли быть пропитаны неизвестным химическим веществом.

Капитан запаса составил памятку, как научить детей не поднимать на улице предметы
Капитан запаса составил памятку, как научить детей не поднимать на улице предметы

Случай вызвал дополнительный резонанс на фоне недавней трагедии в подмосковном Красногорске. Там 9-летний мальчик подорвался на замаскированной под деньги мине: он поднял лежавшую на земле купюру, после чего прогремел взрыв. Ребёнок получил тяжёлые травмы, врачам пришлось ампутировать несколько пальцев.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar