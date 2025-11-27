Легендарного футболиста Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

Прощание с легендарным спортсменом прошло ранее на стадионе «Лукойл Арена». Среди присутствующих были глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, министр спорта Михаил Дегтярёв, передавший слова поддержки от Владимира Путина, а также представители футбольного сообщества: игроки, клубные руководители и тренеры. В память о Симоняне по просьбе РФС прозвучала композиция Фрэнка Синатры «My Way» в исполнении саксофониста. Гроб с телом был встречен бурными аплодисментами.

Напомним, Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Его состояние резко ухудшилось за три дня до смерти, и, несмотря на госпитализацию, спасти легендарного спортсмена не удалось. Симонян оставил неизгладимый след в истории как олимпийский чемпион 1956 года, дважды чемпион СССР в составе «Спартака», а также как тренер, функционер и первый президент Российского футбольного союза. Его вклад был отмечен УЕФА, включившим его в символическую сборную лучших европейских игроков XX века в 2004 году. Ранее Life.ru публиковал материал о жизни, карьере и достижениях легенды советского и российского футбола.