Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:08

Анфиса Чехова получила диплом «доктора психологии» за два семестра

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ achekhova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова стала обладательницей диплома «доктора психологии», причём, как отмечают в соцсетях, на это ей понадобилось всего два семестра. Теперь у Ксении Бородиной появилась новая коллега в числе медийных «дипломированных психологов».

Анфиса Чехова стала доктором психологии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ achekhova

Новость уже активно обсуждают в сети: одни поздравляют звезду с новым статусом, другие удивляются скорости получения академической степени, напоминая, что полноценная подготовка обычно занимает годы.

Анфиса Чехова поддержала идущих в шоу-рехаб Волочкову и Джигурду
Анфиса Чехова поддержала идущих в шоу-рехаб Волочкову и Джигурду

Ранее Анфиса Чехова призналась, что получила крупную роль в кино «через постель», но подчеркнула, что это произошло с её женихом-продюсером. На церемонии награждения премии «Этичный блог» в Госдуме актриса уточнила, что впервые встретила мужчину, который разглядел в ней драматический талант.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Анфиса Чехова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar