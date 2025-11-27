Анфиса Чехова получила диплом «доктора психологии» за два семестра

Телеведущая Анфиса Чехова стала обладательницей диплома «доктора психологии», причём, как отмечают в соцсетях, на это ей понадобилось всего два семестра. Теперь у Ксении Бородиной появилась новая коллега в числе медийных «дипломированных психологов».

Анфиса Чехова стала доктором психологии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ achekhova

Новость уже активно обсуждают в сети: одни поздравляют звезду с новым статусом, другие удивляются скорости получения академической степени, напоминая, что полноценная подготовка обычно занимает годы.

