Путин раскрыл, кто, с кем и о чём говорили в Абу-Даби

Президент Владимир Путин прокомментировал информацию о переговорах, которые прошли в Абу-Даби и вызвали широкий резонанс. По его словам, никаких секретных или необычных договорённостей там не было.

«Я слышал информационный шум по этому поводу, но там ничего необычного, ничего секретного не произошло. Наши спецслужбы — России и Украины — всегда находились в контакте, даже в самые тяжёлые времена», — заявил глава государства.

Путин уточнил, что речь шла о гуманитарных вопросах, прежде всего об обмене пленными.

«По инициативе украинской стороны такая встреча прошла в Абу-Даби», — добавил президент.

Утром 25 ноября ряд СМИ сообщил, что переговорщики России и США провели встречу в Абу-Даби. Американские СМИ сообщали, что в Абу-Даби Вашингтон намерен передать Москве текст мирного плана по Украине, котоый ранее американская делегация обсуждала с украинскими представителями в Женеве.