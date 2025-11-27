В Посольстве РФ рассказали об обстановке в столице Гвинеи-Бисау после госпереворота

Столица Гвинеи-Бисау (город Бисау) полностью перешла под контроль военных, что привело к приостановке работы всех учреждений, банков и магазинов. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России, комментируя ситуацию с госпереворотом.

«В данный момент столица полностью во власти военных. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты. На всех перекрёстках — многочисленные военные патрули, изредка встречаются посты полиции. Улицы обезлюдели. Работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена», — говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что угрозы функционированию российского посольства, жизни сотрудников и граждан РФ в текущий момент не зафиксированы. Сотрудники учреждения поддерживают постоянный контакт с соотечественниками и представителями российских коммерческих компаний. Ситуация продолжает находиться под пристальным наблюдением.

Напомним, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент страны Умару Сисоку Эмбало был задержан военными. По словам самого Эмбало, организатором переворота выступил начальник Генерального штаба вооружённых сил страны. Глава государства связал эти события с попыткой подрыва результатов недавних президентских выборов. Новым президентом был назначен генерал Орта Н’Там, который уже принёс присягу. Переходный период продлится один год.