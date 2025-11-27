«Поднялся большой шум»: Меркель открестилась от слов про виновников начала конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила с опровержением появившихся в СМИ материалов, в которых ей приписывалось возложение вины за начало украинского конфликта на Польшу и страны Балтии. В интервью телеканалу Phoenix она заявила, что её слова были неверно интерпретированы.

«Такое нужно называть фейковыми новостями, поскольку об этом вообще не было сказано. Это было просто обсуждение хронологических событий, которые уже представлены в моей книге. В течение года ни у кого это не вызывало возмущения. А потом поднялся большой шум, потому что почти никто больше не читает оригинал», — возмутилась Меркель.

В ноябре 2024 года в книжные магазины поступили мемуары Ангелы Меркель, озаглавленные «Свобода». Спустя почти год, в октябре 2025 года, бывший канцлер дала интервью венгерскому изданию Partizan. В ходе беседы, коснувшись украинского конфликта, она упомянула, что в 2021 году Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили против её предложения о новом формате прямых переговоров между ЕС и президентом России Владимиром Путиным. По мнению Меркель, это и другие решения, принятые в тот период, оказали определенное влияние на последующие события на Украине.

Ранее Меркель раскритиковала действующего главу правительства Фридриха Мерца за его высказывания о миграции. Экс-канцлер подчеркнула важность видеть в мигрантах отдельные личности, а не безликую массу.