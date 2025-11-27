Сигнал услышан: В Раде отреагировали на выступление Путина

Выступление президента России Владимира Путина в Бишкеке стало прямым сигналом: Москва готова к миру, но не с Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, отказ Киева проводить выборы означает полную утрату легитимности украинского лидера.

«Отказ Зеленского от выборов — это точка, после которой легитимность исчезла окончательно. И теперь в международном поле становится очевидным: вести переговоры с человеком, который узурпировал власть, невозможно и бессмысленно», — заявил Дмитрук в соцсетях.

Дмитрук отметил и другую мысль Путина — на Украине достаточно людей, которые хотят нормальных отношений с Россией. По мнению нардепа, речь не о «клике Зеленского», а о тех политических силах, которые готовы думать о будущем страны, а не толкать её в дальнейший конфликт.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но юридические препятствия и необходимость международного признания делают это невозможным на данном этапе. Он также указал, что Россия, несмотря на проведение СВО, всё же смогла организовать выборы президента РФ.