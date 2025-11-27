Задержанного президента Гвинеи-Бисау заподозрили в инсценировке госпереворота

В Гвинее-Бисау произошёл новый госпереворот. Военные арестовали президента Умара Сисоку Эмбало, заблокировали границы и интернет. Заявление о взятии власти зачитал бригадный генерал Дени Н’Канья. Однако сам Эмбало, находясь под арестом, умудрился дать интервью иностранным СМИ, что породило сомнения в реальности происходящего.

Как пишет газета «Взгляд», события разворачиваются на фоне скандальных президентских выборов. И действующий президент Эмбало, и его оппонент от правящей партии ПАИГК уже объявили себя победителями. Многие считают, что Эмбало, который учился в Испании и сблизился с Западом, мог инсценировать переворот, чтобы отсрочить объявление результатов. На него также влияет проевропейски настроенная супруга, что для африканских лидеров — частая история.

Исход этой схватки определит, куда повернет страна. Партия ПАИГК находится у руля с 1970-х и традиционно придерживается пророссийского курса. Её лидеры и многие военные учились в СССР и России. Если к власти вернутся они, сотрудничество с Москвой усилится. Эмбало же в последние годы голосовал в ООН против России. Теперь его судьба и ориентация страны — в руках генералов.

Гвинея-Бисау — одна из самых бедных стран Африки, нестабильность и военные перевороты здесь происходят регулярно. При этом государство сохраняет давние и тесные связи с Россией, включая обучение военных кадров и сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президента страны Умару Сисоку Эмбало задержали военные. По словам самого политика, организатором переворота выступил начальник Генерального штаба вооружённых сил страны. Глава государства связал эти события с попыткой подрыва результатов недавних президентских выборов. Новым президентом был назначен генерал Орта Н’Там, который уже принёс присягу. Переходный период продлится один год.

53-летний Умару Сисоку Эмбало занимал пост президента Гвинеи-Бисау с 2020 года, а до этого работал премьер-министром.