28 ноября, 03:11

Защита Лерчек подала ходатайство о проведении осмотра по беременности

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Защита находящейся под домашним арестом блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) обратилась в суд с просьбой разрешить посещение врача для медобследования в связи с беременностью. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат Виктор Дугин.

Параллельно с подачей ходатайства о медицинском обследовании защита обжаловала продление домашнего ареста до 10 мая.

Лерчек ждёт четвёртого ребёнка: Кто отец и как это связано с её судебным делом
Напомним, ранее блогерша, мать троих детей Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом по делу о махинациях с валютой и подделке документов, объявила о новой беременности. Её возлюбленный и отец ребёнка сообщил, что Лерчек испытывает проблемы со здоровьем: у неё обнаружили анемию и гестоз, поэтому ей требуется контроль специалистов.

