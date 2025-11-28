Россия и США
28 ноября, 03:52

Задушивший друга экс-гаишник из Свердловской области ушёл на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Morozova Olga

Бывший сотрудник Госавтоинспекции из Верхотурья (Свердловская область), задушивший друга, ушёл на СВО. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

«Он ушёл на фронт 10-12 дней назад», — отметил собеседник агентства. Известно, что экс-гаишник попал в СИЗО 4 октября вместе с товарищем, вместе с которым и расправился с приятелем.

Напомним, в ночь на 28 сентября 38-летний Марат Гайнетдинов был в Верхотурье, а утром отправился домой в Екатеринбург. Однако домой и на работу он так и не вернулся. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» 4 октября остановил поиски пропавшего. В то же время стало известно, что его убили.

Экс-сенатора Арашукова не взяли на СВО вместо пожизненного в «Чёрном дельфине» за убийства
А ранее главарь самарской организованной преступной группировки «Индейцы» Сергей Коптелов, осуждённый на 24 года строгого режима, решил стать участником СВО и уйти на фронт. Его адвокат подал ходатайство через четыре месяца после заключения под стражу, однако суд отклонил его просьбу.

