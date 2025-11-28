Задушивший друга экс-гаишник из Свердловской области ушёл на СВО

Бывший сотрудник Госавтоинспекции из Верхотурья (Свердловская область), задушивший друга, ушёл на СВО. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

«Он ушёл на фронт 10-12 дней назад», — отметил собеседник агентства. Известно, что экс-гаишник попал в СИЗО 4 октября вместе с товарищем, вместе с которым и расправился с приятелем.

Напомним, в ночь на 28 сентября 38-летний Марат Гайнетдинов был в Верхотурье, а утром отправился домой в Екатеринбург. Однако домой и на работу он так и не вернулся. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» 4 октября остановил поиски пропавшего. В то же время стало известно, что его убили.

А ранее главарь самарской организованной преступной группировки «Индейцы» Сергей Коптелов, осуждённый на 24 года строгого режима, решил стать участником СВО и уйти на фронт. Его адвокат подал ходатайство через четыре месяца после заключения под стражу, однако суд отклонил его просьбу.