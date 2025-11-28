Россия и США
Регион
28 ноября, 07:21

Рэпер Macan тайно прибыл в военкомат Москвы, но его никто не видел

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Известный рэпер Macan (Андрей Косолапов) прибыл в столичный военкомат для прохождения призывных мероприятий, сообщают свидетели. По словам одного из призывников, артист уже приступил к оформлению необходимых документов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Призывник рассказал о прибытии рэпера Macan в военкомат. Видео © Telegram / SHOT

«Его завели в комнату, он сел, записал документы, и также быстро его провели дальше. Никакого особенного отношения к нему я не заметил. С ним было два человека», — рассказал призывник.

Несмотря на скопление людей у сборного пункта, музыканту удалось избежать внимания публики, войдя в здание через запасной вход.

Рэпер Macan, несмотря на призыв в армию, продолжает принимать заявки на корпоративы

Ранее стало известно, что Macan потеряет минимум полмиллиарда рублей из-за службы в армии. Военнобязаность практически полностью приостановит активную гастрольную деятельность. Артист вынужден будет отменить около 30 запланированных концертов и корпоративных мероприятий. Также стало известно, что службу рэпер будет проходить в элитном спецназе.

