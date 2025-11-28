Жёны Тимура Иванова требуют вернуть арестованные побрякушки на 200 млн рублей

Бывшая и нынешняя жены экс-замминистра обороны Тимура Иванова требуют вернуть им конфискованные ювелирные изделия общим весом 2,2 кг стоимостью около 200 млн рублей. Об этом пишет Mash.

Светлана Захарова и Мария Китаева настаивают, что украшения брендов Graff, Cartier и Van Cleef & Arpels не имеют отношения к уголовному делу чиновника. Китаева утверждает, что приобретала драгоценности на личные средства до знакомства с Ивановым, предоставив в качестве доказательства старые фотографии из соцсетей. Захарова борется за кольцо от Graff, которое, по её словам, подарил бывший муж Михаил Маниович — защита представила суду документы от аукционного дома Christie's.

Обе женщины лишены доступа к коллекции, поскольку все украшения проходят как вещественные доказательства по делу о коррупции. Захарова также требует вернуть люксовые браслеты, часы и аксессуары, утверждая, что они были закреплены за ней при разводе с первым мужем.