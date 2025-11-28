«Хозяин начал порку слуг»: Олейник предсказал обыски у Зеленского и его сдачу Ермаком
Экс-депутат Рады Олейник заявил, что после Ермака обыски могут дойти и до Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Экс-депутат украинской Рады Владимир Олейник заявил Life.ru, что обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака — только первый акт большого политического кризиса. По его словам, расследование против ближайшего соратника Зеленского ускоряется и уже после формального обыска Ермаку могут вручить подозрение. Дальше — суд, избрание меры пресечения и, вероятно, арест или крупный залог, что, как отмечает Олейник, станет прямым ударом по Зеленскому.
Политик считает, что ситуация ставит киевский режим в ловушку: общество требует увольнения Ермака, петиция набирает подписи, а сам Зеленский, по мнению Олейника, боится трогать ближайшее окружение. Он напомнил, что ранее власти уже признали виновность Миндича через решение СНБО, но Ермак остаётся неприкосновенным, «потому что он более близкий дружбан» Зеленского.
Эти обыски у самозванца-президента могут быть. Сейчас мне кажется, что хозяин, а хозяин за океаном, начал серьёзную порку своих слуг. Вот просто серьёзную. Поэтому это будет иметь продолжение. А поскольку Ермак, по моей информации, очень труслив, несмотря на такой большой вид, так бывает, то он пойдёт на сделку со следствием и заложит ещё и Зеленского.
Обыски у главы офиса Зеленского проходят в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича. НАБУ и САП проверяют возможные коррупционные связи руководства Украины — это расследование уже стало одним из самых громких за последние месяцы. Предварительно, они связаны с делом Миндича и хищениями в области энергетики.
