«Хозяин начал порку слуг»: Олейник предсказал обыски у Зеленского и его сдачу Ермаком

Эти обыски у самозванца-президента могут быть. Сейчас мне кажется, что хозяин, а хозяин за океаном, начал серьёзную порку своих слуг. Вот просто серьёзную. Поэтому это будет иметь продолжение. А поскольку Ермак, по моей информации, очень труслив, несмотря на такой большой вид, так бывает, то он пойдёт на сделку со следствием и заложит ещё и Зеленского.