Губернатор Воробьёв открыл родильное отделение на базе госпиталя «Лапино» в Подмосковье

В подмосковном Одинцове на базе госпиталя «Лапино» открылось современное родильное отделение, которое ежегодно будет принимать до трёх тысяч родов. Торжественный запуск нового корпуса состоялся с участием губернатора Московской области Андрея Воробьёва и генерального директора ГК «Мать и дитя» Марка Курцера. Об этом сообщает 360.ru.

Медцентр «Лапино», первоначально открытый в 2021 году для лечения пациентов с COVID-19, полностью перепрофилирован под оказание услуг родовспоможения. Новый корпус стал третьим по счёту в комплексе и оснащён индивидуальными родильными залами с возможностью партнёрских родов, высокотехнологичными операционными, реанимацией и комфортными палатами.

«Это дополнительные возможности, которые даёт госпиталь «Лапино». У нас в этом году хорошая рождаемость. Это, в том числе, благодаря вашему труду, благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам. Я хочу поблагодарить вас и команду за обмен опытом», — сказал губернатор команде врачей.

Как отметил Марк Курцер, учреждение будет специализироваться на помощи пациенткам с различными патологиями — соматическими, сосудистыми, почечными, с сахарным диабетом, а также беременным с диагностированными заболеваниями плода.

За 14 лет работы в «Лапино» родились около 26,8 тысячи детей, проведено порядка 60 тысяч операций. С начала 2025 года в центре уже получили помощь 8,5 тысячи пациентов, проведено 280 бесплатных циклов ЭКО. Госпиталь продолжает внедрять инновационные методы лечения, включая внутриутробные операции.

