Политолог объяснил, чем так важна Киргизия для России

Президент России Владимир Путин недавно вернулся из Киргизии, где проходил саммит ОДКБ. О стратегической важности этой поездки и самого региона в комментарии РИА «ФедералПресс» рассказал политолог Сергей Станкевич.

Как отметил эксперт, Киргизия играет ключевую роль в обеспечении стабильности Центральной Азии, поскольку она представляет собой вход в обширную Ферганскую долину – к важнейшему межгосударственному перекрёстку.

«Причин к такому высокому статусу несколько. Небольшая по территории и населению страна (около 7 млн. по факту) крайне важно расположена. Это своеобразный вход в обширную Ферганскую долину – к важнейшему межгосударственному перекрёстку и «пороховой бочке» Центральной Азии», – пояснил эксперт.

Станкевич также добавил, что после периода внутренней нестабильности Киргизия встала на путь системной стабилизации. Политолог связал это с внешнеполитическим курсом президента Садыра Жапарова, который делает ставку на союз с Россией и участие в интеграционных структурах, таких как ЕАЭС и ОДКБ.

Экономический аспект сотрудничества также был отмечен. Годовой товарооборот между странами превышает четыре миллиарда долларов, а объём российских инвестиций составляет более двух миллиардов. Важным фактором сближения Станкевич назвал сохранение позиций русского языка и культуры в Киргизии, что создаёт прочную гуманитарную основу для долгосрочного партнёрства.

Напомним, что по итогам переговоров в Бишкеке президенты России и Республики Кыргызстан Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Вчера вечером российский лидер улетел из Киргизии.